Dokkum moet coronaproof worden, plannen liggen al klaar

Adema Architecten komt met dit integrale plan voor de binnenstad met de naam Come Back To Dokkum. Het is een lastig proces, want alle winkellui en ondernemers moeten erin meegaan. Er zijn onder andere plannen voor de Breedstraat en voor de Markt, het plein van de ijsfontein. Daarnaast moet de Syl bij het stadhuis levendiger worden.

"We willen iets van de reuring van de Admiraliteitsdagen terugbrengen, want dan is het feest hier. En daar zijn we samen met de ondernemers druk mee bezig", zegt architect Sylvester Adema.

Plannen voor Leeuwarden, Groningen en Den Helder zijn ook in de maak, maar architectenbureau Adema is in Dokkum het verst. Het aantal partners om mee te overleggen, is in Dokkum minder groot en dat maakt het proces wat eenvoudiger. De Dokkumer binnenstad moet op 1 juni coronaproof zijn, denkt Adema.