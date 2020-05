De Marrekrite wil Fryslân op de kaart zetten als vaar-, fiets- én wandelprovincie

Het beheer van aanlegplaatsen, het onderhoud van damwanden, maar ook het beheer van het fiets- en wandelknooppuntennetwerk. Het zijn allemaal taken van De Marrekrite. "We hebben het hele Friese fietsnetwerk en wandelnetwerk vervangen", vertelt directeur Touwen. "Het is nu echt tiptop in orde. Je kunt heel Friesland doorzwerven op de fiets, in de boot of wandelend zonder voorbereiding. We willen graag dat mensen naar buiten gaan en genieten van de rust en de ruimte die we hier hebben."