LIVEBLOG: Steeds meer zwembaden weer open, ook meer drukte op het water

Zwembad De Wetterstins in Burgum en Swimfun in Joure zijn vanaf vandaag weer open. Om acht uur 's ochtends worden de eerste badgasten in Joure verwelkomd door wethouder Boerland van De Fryske Marren. In Swimfun is volop onderhoud gepleegd toen het bad dicht was. Zo zijn er schilders aan de slag gegaan en is al het water uit het bad gehaald. Ook in Burgum is er volop tijd vrijgemaakt voor aanpassingen aan het zwembad om de 1,5 meter afstand te waarborgen.