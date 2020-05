Coronanieuws van 18 mei: Geen nieuwe sterfgevallen, wel zes nieuwe besmettingen vastgesteld

De inschrijving voor het Fries songfestival Liet 2020 is deze week 'gewoon' begonnen. Muzikanten die mee willen doen, kunnen voor 1 juli een lied insturen. Het lied moet in het Fries of in een Friese streektaal geschreven zijn. De finale van het festival vindt dit jaar plaats op vrijdag 6 november in Poppodium Neushoorn in Leeuwarden.

Vanwege de coronacrisis is het nog onzeker of er publiek bij de finale aanwezig mag zijn. "Het heeft natuurlijk onze voorkeur dat de deelnemers kunnen spelen voor een volle zaal. Maar mocht dat onverwacht niet mogelijk zijn, gaan we ervoor zorgen dat iedereen de finale thuis kan volgen", aldus voorzitter Gerard van der Veer van Liet.

