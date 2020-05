Ruzie om nieuwe weg op Schiermonnikoog

Omdat iedereen elkaar kent, is het soms lastig om de zaken die mensen als politicus, bestuurder of ondernemer doen los te zien van de persoon. Zo is de wethouder met de portefeuille voor verkeer, Johan Hagen, zelf ook boer en eigenaar van een groepsaccommodatie. Als het industrieterrein bij de veerhaven komt, is dat op zijn land.

Hagen geeft zelf aan dat dat niet altijd gemakkelijk te combineren is, maar zegt wel de verschillende 'petten' zo goed mogelijk te scheiden. Om de schijn van belangenverstrengeling weg te nemen, heeft burgemeester Ineke van Gent nu als voorzitter van de raad het dossier onder zich. Toch wordt het tegengeluid steeds luider.

Het is nog niet bekend wanneer de raad zal praten over de plannen.