Mooie weer levert geen grote problemen op in Prinsentuin

Gister is Leeuwarden begonnen met speciale looproutes door de stad. Gastheren en -vrouwen zorgen ervoor dat mensen niet door elkaar kunnen lopen om zo besmetting te voorkomen. Ook de Prinsentuin hoort bij deze proef met looproutes.

Daar wordt wisselend op gereageerd. 'Het wordt steeds erger, zijn we nu helemaal gek geworden. Straks moeten we in drievoud aanvragen of we naar buiten mogen', zegt Annie Wiersma op Facebook. Griet Kuipers is het niet met haar eens. 'Als dit niet gebeurt, heeft het publiek geen respect voor de ander'.