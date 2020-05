De politie van Lelystad is op zoek naar de 20-jarige Joeri Laadstra uit Bolsward. Hij is voor het laatst gezien op donderdag 14 mei, en heeft medicatien nodig. Volgens de politie is de man voor het laatst gezien in Lelystad.

Mensen die Joeri gezien hebben, kunnen de politie bereiken via 0900-8844.