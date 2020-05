Omropradioprogramma Prelude maakt twee extra uitzendingen

De roep om iemand in Prelude te feliciteren of te bemoedigen is groot, nu men elkaar niet kan of mag opzoeken. Gewoonlijk heeft Prelude zo'n 80 tot 100 aanvragen per week. Momenteel zijn dat er tussen de 140 en 160. Daarom worden er nu twee extra programma's gemaakt.

De muziek in deze extra uitzendingen wordt wat aangepast, minder kerkelijk dan gewoonlijk op zondag en er is ook geen overdenking. Luisteraars kunnen hun verzoekjes insturen via mail, post of formulier op de website.