Toer de Hoop in Aldeboarn om inwoners hart onder de riem te steken

Met bemoedigende woorden van de dominee en twee zangeressen op een kar rijdt de karavaan door het dorp. "Glimlachen is niet afgelast, groeten op straat is niet afgelast en hoop is niet afgelast", zegt dominee Rozeboom.

"Mensen kunnen niet naar de kerk, dus komt de kerk naar het dorp. Met fleurige muziek en een preek van maximaal 30 seconden brengen we hoop over. Ik sprak laatst met een oudere en die zei dat hij de hele dag zijn mond nog niet had gebruikt." Met de Toer wil hij hoop overbrengen. "Kijk naar de zon, dan is de schaduw achter je."

Het is lastig in deze tijd om als kerkgemeenschap samen te zijn. Hij belt veel met mensen en de kerkdiensten zijn online. "We moeten onze weg vinden in wat niet mag en wat wel kan. Natuurlijk verlang ik er ook weer na om samen te zingen."