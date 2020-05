Frisse neus in Buitenpost: jubileumjaar Plaatselijk Belang kan niet worden gevierd, er is wel een boek

Het boek beschrijft de geschiedenis van het dorp en de rol van Plaatselijk Belang daarin. Kootstra is geboren en getogen in Buitenpost. "Ik zal niet zeggen dat Buitenpost de beste plek van de wereld is. Het is hier prima wonen, met goede voorzieningen, scholen en winkels. En je kunt er gemakkelijk wegkomen, met de trein ben je zo in Groningen en in Leeuwarden."

Dat aspect zorgt voor een grote instroom van buitenaf en is ook terug te zien in het bestuur van Plaatselijk Belang. "Van de zes leden ben ik de enige 'Bûtenpostmer'."

Zwembad

Het Plaatselijk Belang is in 1920 opgericht. Een van de zaken die toen speelde was een 'badvoorziening' voor mensen om te zwemmen en om zich te wassen. Dat kwam niet van de grond. "In 1961 kwam koningin Juliana in het dorp op bezoek en toen ze vroeg hoe de mensen hier zwemmen, zei de huisarts en Plaatselijk Belang-lid 'Majesteit, onze kinderen zwemmen in een modderpoel'. In 1974 kwam er een sporthal met zwembad. Dit jaar is de schep de grond ingegaan en volgend jaar moet het nieuwe zwembad De Kûpe worden geopend. "

In Buitenpost wonen 5800 mensen. "Plaatselijk Belang heeft zo'n 750 leden. Dat is eigenlijk te weinig, in theorie zouden we wel 2.000 kunnen hebben. Mensen beseffen vaak niet wat we doen en kennen ons niet. We brengen al 20 jaar een dorpskrant uit."

De eerste voorzitter van Plaatselijk Belang was burgemeester Eringa. "Hij heeft veel voor elkaar gekregen, zoals een nieuwe begraafplaats." Of Plaatselijk Belang er over 100 jaar nog is, vindt Kootstra moeilijk te zeggen. "Ik denk wel dat we een positief effect hebben op het dorp."