Teleurstelling voor Drafbaan Wolvega: geen draverijen

Afgelopen maandag kwam er nog groen licht vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Er was een protocol ingediend om de draverijen in Wolvega mogelijk te maken dat voldoet aan alle eisen van het RIVM. De mededeling van het ministerie is volgens de drafbaan ook gecommuniceerd met de burgemeester van Weststellingwerf (die zitting heeft in de Veiligheidsregio Fryslân).

'Besproken met de bugemeester'

In de brief, die de drafbaan vrijdagavond kreeg, is te lezen dat de Veiligheidsregio 'Tot op heden van u geen verzoek om ontheffing van de noodverordening heeft ontvangen.' Volgens de drafbaan is dat niet waar. Zij schrijven dat ze op 1 en 24 april zo'n verzoek hebben ingediend. Dat zou ook uitgebreid besproken zijn met burgemeester Van de Nadort. Die zou bevestigd hebben dat de verzoeken met de Veiligheidsregio waren gedeeld.

Na de mededeling van de Veiligheidsregio, dat de draverijen niet door konden gaan, is de teleurstelling groot in Wolvega. Daarom is er contact opgenomen met lokale en regionale instanties met de vraag wanneer ze wel weer los mogen.

Ook woensdag nog geen draverijen

Aan de Leeuwarder Cournat laat de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân, burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden, weten dat er ook woensdag nog geen draverijen kunnen worden georganiseerd.