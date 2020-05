Winkelend publiek moet met speciale looproutes door binnenstad Leeuwarden

Bijna alle winkels in de binnenstad zijn weer open met dezelfde openingstijden als voor de corona-uitbraak. Ondernemers proberen zo nog wat in te halen. "In vergelijk met vorig jaar is de omzet 50 procent minder. Wanneer ze niet snel wat kunnen verdienen, vallen sommige winkels om", zegt Galema.

De looproutes zijn niet alleen in het centrum van Leeuwarden gelegd. Ook de Prinsentuin wordt in de gaten gehouden. Vorige week was het er namelijk zo druk dat de politie dreigde de Prinsentuin helemaal af te sluiten.