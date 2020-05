Stichting De Noordzee: 'Rapport containervaart serieus nemen'

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ITL) presenteerde deze week een onderzoek waaruit blijkt dat 67 procent van de onderzochte zeeschepen de regels voor het sjorren en stuwen van containers niet nakomt. Het gaat daarbij vooral om containerschepen. Containers bleken te zwaar en zaten niet goed vast. En sjormaterialen waar de containers mee vastgezet worden waren beschadigd. Ook zaten laadruimkleppen vaak niet goed vast.

Ramp met MSC Zoe

Een van de aanleidingen voor het onderzoek was de ramp met het containerschip MSC Zoe in januari 2019. Daarbij sloegen 342 containers overboord. Dat zorgde voor grote vervuiling in zee en op land. Maar liefst 3,2 miljoen kilo rommel kwam in zee terecht, waaronder veel plastic. Een groot deel is nog altijd niet opgeruimd.

Stichting De Noordzee schrikt ervan dat ook na de ramp met MSC Zoe de veiligheidsregels nog altijd niet nageleefd worden. Stichting De Noordzee is een onafhankelijke natuur- en milieuorganisatie.