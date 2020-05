Be Quick Dokkum hijst Regenboogvlag "Iedereen is welkom op de club"

"Het bijzondere is dat toen we als bestuur de oproep onder ogen kregen dat het bij ons helemaal geen issue bleek te zijn. Iedereen is welkom op onze club, daar staan we voor. Maar toen we merkten hoe belangrijk het is voor de LHBTI+-gemeenschap dat een Regenboogvlag zichtbaar wappert als steun in de rug was de keus snel gemaakt", zei Theissen.

Ook oud-Dokkumer Sipke Jan Bousema, die zich eerder heeft ingezet om Fryslân een Regenboogprovincie te maken, is er blij mee. "Dat de Regenboogvlag in top gaat bij steeds meer clubs is ronduit geweldig, in meerdere opzichten. Dit zorgt voor hoor- en zichtbare eenheid en verbroedering."

Ook bij Sportstudio Dokkum, voetbalvereniging Kollum, en het gemeentehuis in Dokkum ging de Regenboogvlag de lucht in.