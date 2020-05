City Train leeg de weg op

Eerder deze week bleek dat de City Train geen toestemming van gemeente Leeuwarden had gekregen. Maar volgens De Visser had hij zijn treintje helemaal coronaproof gemaakt. Zo hangt er tussen de banken, om de passagiers van elkaar te scheiden, doorzichtig zeil. Tussen de banken hangt ook plexiglas.

Toch was dat niet genoeg voor burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden. In een e-mail aan Daan Postma van de City Train schreef hij: "Veel maatregelen om sociale interactie zo veel mogelijk te voorkómen, zijn nog steeds noodzakelijk. Hieronder valt een verbod op samenkomsten. De activiteit van de CityTrain zorgt voor een samenkomst. Daarom kan deze activiteit op dit moment nog niet worden toegestaan."

Daarom ging de City Train zaterdag de weg op om te kijken of alles nog werkte. Dat was te zien op hun eigen Facebookpagina. Zonder passagiers, want dat mocht niet.