Omrop TIP: De bergrede van het vlakke land

In deel één van 'De bergrede van het vlakke land' komt Ineke van Gent aan het woord, zij is burgemeester van Schiermonnikoog. Vorig jaar spoelde er veel rommel aan op het eiland van het containerschip de MSC Zoe. Van die vervuiling heeft het eiland nog veel schade. Door de coronacrisis heeft Schiermonnikoog nu weer een slechte tijd , want er komen nauwelijks toeristen.

Ineke van Gent: 'We houden van de rust in de winter, maar bloeien op als onze gasten weer komen, stuk voor stuk, jaar in jaar uit, seizoen na seizoen. Nu het eiland op slot zit, zet dat aan tot nadenken hoe het verder moet. Waar ligt onze toekomst en die van anderen? Laat ons inzien dat gemeenschapszin altijd een kernwaarde zou moeten zijn van ons bestaan. Laat ons inzien dat individueel gewin ondergeschikt zou moeten zijn aan collectieve waarden en solidariteit.'