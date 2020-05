Acteursechtpaar Jan Arendz en Marijke Geertsma: "We kunnen niet zonder publiek"

"Het nieuwe stuk heet 'Echt wier' en is geschreven door Bonne Stienstra", vertelt Marijke Geertsma. "We waren al veertien dagen aan het repeteren in het dorpshuis van Kimswerd. Dat is stopgezet door corona, maar we hebben pas op 3 oktober de eerste voorstelling, dus we hebben wel wat ruimte deze zomer." De repetities zijn verzet naar juli. Ze houdt er ook rekening mee dat de voorstelling misschien wel een halfjaar of een jaar uitgesteld moet worden.

"De stop kwam heel mooi uit", vult Jan Arendz aan. "Want we waren net klaar met de laatste voorstelling van ons laatste stuk 'De man fan dyn libben', dus we hebben geluk gehad.

Met 30 man in de zaal?

Hoe kijken ze naar de aangepaste maatregelen voor het theater? "Het is onzeker, ook bij de zaaleigenaren, want het stuk was al weer 35 keer geboekt. Maar er mogen maar een paar mensen in de zaal, als er maar dertig mensen in de zaal mogen, dan zegt de beheerd: ik wil jullie niet hebben", zegt Arendz. Het stel kan het zelf economisch nog wel even uitzingen. "Maar er zitten ook mensen aan ons vast die nu geen inkomen hebben, zoals een technicus en regisseur", zegt Geertsma.

Ideeën hebben ze nog wel voor vijf jaar, "maar we kunnen niet zonder publiek. In onze stukken hebben we veel interactie met het publiek", zegt Arendz. "Mensen herkennen zich in de verhalen die we brengen en dat ze dat delen, vind ik echt geweldig", vult Geertsma aan.

In het stuk 'Echt wier' gaat het over twee mensen op leeftijd die al jaren bij elkaar zijn en in therapie gaan. "Dat kan je ook wel weer toepassen in deze coronatijd, als mensen meer thuis zijn, kunnen relaties ook onder spanning komen te staan. Dus het is ook wel weer een actueel onderwerp", zegt Arendz.