Tienerscholen worstelen met coronaregels: jongste kinderen wel op school, oudsten nog niet

Kamervragen

In de Tweede Kamer zijn afgelopen week Kamervragen gesteld over de situatie op de Tienerscholen. Daarin werd gevraagd of er niet een uitzondering voor deze scholen gemaakt kon worden, maar de minister wilde daar niets van weten. Sterenborg is daar niet verbaasd over. "Ik had het al een beetje verwacht. We hebben veel contact met de andere Tienerscholen in Nederland en daar hoorden we al dezelfde geluiden."

Jammer vindt Sterenborg het wel, dat er nu zo'n keuze gemaakt is. "Het idee achter de Tienerschool is nu juist dat de kinderen van tussen de 10 en 14 veel aan elkaar kunnen hebben. De jongere kinderen kunnen veel leren van de oudere kinderen, maar andersom ook. De kracht zit hem er in dat de groepen door elkaar lopen. Maar dat zit er nu even niet in."