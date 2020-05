Attractiepark Duinen Zathe in Appelscha weer open: "Allemaal blije gezichten"

Duinen Zathe heeft allerlei aanpassingen gedaan om het park coronaproof te maken. "Dat doen we door middel van markeringen op de grond, instructies bij de grond, medewerkers met mondkapjes en handschoenen. Alle maatregelen die we moesten treffen hebben we gedaan, maar er ligt ook een stukje verantwoordelijkheid bij de mensen zelf", zegt parkmanager Judith Nijkamp.

Nijkamp is blij dat het park zaterdag weer open kon. "Dit is super. We zien allemaal blije gezichten, dat doen ons heel goed."

Niet teveel mensen naar binnen

Er wordt nu gewerkt met een e-ticketsysteem. "Dat zijn we ook verplicht, mensen moeten nu online hun kaartjes kopen." Zo kan in de gaten worden gehouden of er niet teveel mensen in het park zijn.

Het park kan normaal zo'n drieduizend mensen per dag binnen hebben. In coronatijd zijn dat er nog maar 500.