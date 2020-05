CNV-voorzitter Fortuin "Leg het probleem van de werkgever niet bij de werknemer neer"

Morele druk

Zoiets kan helemaal niet, zegt Fortuin. "Loon en vakantiegeld zijn primaire arbeidsvoorwaarden en die kan je niet eenzijdig veranderen. Je kan het probleem van de werkgever niet bij de werknemer neerleggen. Het werkt ook nog door in de hoogte van de WW-uitkering, dus wees voorzichtig, en zeg niet te snel ja. Er wordt een morele druk op de werknemers uitgeoefend, zo van, als je niet accepteert dan vraag ik faillissement aan. Maar zo gaan we natuurlijk niet met elkaar om."

Om er iets aan te doen, adviseert Fortuin om lid te worden van een vakbond. "We kunnen praten met werkgevers, van hoe is dit ontstaan? Laat de boeken eens zien en kunnen we een oplossing bedenken. Bij nood kunnen we naar de rechter om het geld te vorderen."

Fortuin maakt zich zorgen over de toekomst. "Het kabinet geeft 90 miljard aan noodmaatregelen uit en dat is mooi dat we, zoals de minister het zegt 'diepe zakken' hebben, en we hebben wekelijks contact over de vervolgstappen. Het is vooral belangrijk dat we mensen aan het werk houden, als dat niet gebeurt dan komen we in een diepe recessie."

CNV heeft een meldpunt geopend over deze kwestie.