Genieten van een tuin in bloei? Het kan in Waskemeer

"De tuin is sinds 1 mei open", vertelt eigenaar Elma Koopman in het radioprogramma Op&Thús.

Ze is er in 2011 mee begonnen. De tuin is bijna een kwart hectare groot. "Het is een flinke tuin." Ze heeft de drukte van het voorjaar weer wat gehad. "Ik moest onder anderen snoeien en heb de groentetuin ingezaaid. Mensen zeggen vaak, 'wat een werk, zo'n tuin', maar op bepaald moment kan ik er niet eens meer bij, zoveel bloemen staan in de borders."

Een hoogtepunt in de tuin is de 'blauwe regen'. "Die zit niet alleen bij het terras, maar klimt nu ook al in een paar bomen. Er komen hele lange bloemen aan die tachtig centimeter lang worden. Het is een soort van gordijn zoals het erin hangt. Dat is geweldig om te zien."

Blikvanger

Een andere blikvanger is een boom midden in de tuin. "Dat is een geelbladige boom, dat van neon-geel naar neon-groen gaat. Ook de judasboom bloeit met bloemen op de kale takken. Dat is wel bijzonder, want nadat ik die gekocht heb is hij afgevroren, maar weer meerstammig teruggekomen."

Het tuinieren en de inspiratie heeft ze in eerste instantie geleerd en opgedaan uit tuinbladen. "En op tuinreizen in Engeland, Frankrijk en Duitsland." Later heeft ze nog opleidingen gedaan in landschapsontwerp en technisch tekenen.

Het bankje helemaal achterin de tuin is haar favoriete plekje. "Zomers zit je daar helemaal in de schaduw en dan zie je het huis, maar dat verdwijnt helemaal in bloemen en groen."