Kerkdiensten in coronatijd: "Niet zingen is een hard gelag"

Hoewel kerken vanaf 1 juni weer bijeenkomsten mogen houden, zit dat er voor de Leeuwarder Fonteinkerk nog niet in. Na overleg hebben ze besloten dat de vieringen na 1 juli weer kunnen. "Voor die tijd mogen dertig mensen komen en daar komen ook nog eens de mensen bij die in de kerk aan het werk zijn, dan hou je heel weinig gemeenteleden over. Dat is niet handig", zegt dominee Alfons van Vliet van de Fonteinkerk en de gereformeerde kerk in Broeksterwâld.

De kerken zijn nu met name aan het kijken wat ze wel kunnen na 1 juli. "Voor De Fontein kunnen er in de kerkzaal, waar normaal honderden mensen komen, met de anderhalve meter afstand zo'n 60 tot 70 mensen aanwezig zijn. En hoe ga je dat doen? Moeten mensen zich aanmelden, dat lijkt me niet handig. We kunnen werken met een uitnodigingsbeleid misschien. We hebben nog niks besloten en kijken vooral nu wat mag, wat goed en veilig is."