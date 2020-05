Friese brouwers blijven met bier zitten door corona: thuis wordt minder gedronken

Renze Bil van de Grutte Pier Brouwerij in Leeuwarden laat zien wat er nog aan bier staat: "We hebben hier nog 500 volle fusten staan. We zitten nu al twee maanden in de crisis, de horeca is dicht. Anders was het zeker al weer een keer aangevuld. Gelukkig zit er een relatief lange houdbaarheidsdatum op en hopelijk kunnen we over een aantal weken weer los. Dan kunnen we de fusten nog kwijt."

50 procent minder omzet

Bil geeft wel aan dat de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet van de brouwerij. "Onze omzet is ten opzichte van vorig jaar april zeker met 50 procent gedaald. Dat ligt er echt aan dat de horeca dicht is. Dat merken wij heel erg." De horeca neemt minder af en ook de groothandel gebruikt eerst de eigen voorraad. Die moet eerst op, maar ook dat zal lang duren. "Die hebben een grote hoeveelheid ingekocht op in het begin van maart, omdat ze zich hadden klaargemaakt voor april-mei. Die waren vorig jaar top en het leek aanvankelijk dit jaar ook weer die kant op te gaan."

Frans Filius werkt ook bij Grutte Pier en geeft aan dat er wel plannen klaarliggen om er zo goed mogelijk mee om te gaan. "We moeten gewoon rustig blijven. Wij maken Belgische bieren, die zijn goed houdbaar en worden beter als ze even liggen. Maar het zou mooi zijn om ze weer snel weg te brengen als de horeca weer open gaat. De meeste bieren moeten binnen anderhalf jaar worden gedronken. Dus over een half jaar zou het eigenlijk wel weg moeten."

Thuis slechts één vierde aan bier

Gerard Ypenga van Het Brouwdok in Harlingen heeft een flinke voorraad staan. "Ons magazijn zit aardig vol, maar je moet ook klaar zijn als het straks weer begint. Dan moet je kunnen leveren. Dus alle stellingen vol, in getallen: het houdt niet op bij 30.000 euro. Ons bier is anderhalf jaar houdbaar, ik verwacht wel dat het binnen die tijd op gaat. Wij hebben nog wel een paar acties met lokale supermarkten en wat online verkoop. Het gaat nog een beetje door."

Je zou zeggen: de horeca is dicht, dan zal er toch juist meer bier verkocht worden in de supermarkten? "Niet genoeg", zegt Ypenga. "Ik denk dat er thuis ongeveer één vierde deel gedronken wordt van wat er normaal in de horeca benut wordt." Van veel compensatie is dus geen sprake.