Droogte in Fryslân stijgt naar recordhoogte

Volgens Piet Paulusma wordt de droogte vooral veroorzaakt door de combinatie van veel verdamping door veel zonuren met koude, droge wind en in verhouding maar een beetje neerslag in het groeiseizoen. Volgens de weerman was het dit jaar helemaal niet zo droog. In de eerste maanden van 2020 viel er juist heel veel regen. Bekijk je het over de gehele periode tot eind mei, dan houden we zelfs 35 millimeter overschot in vergelijking met het gemiddelde.