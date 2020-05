Centrale toiletvoorzieningen mogen weer open, douches nog niet

De opening geldt alleen voor de toiletvoorzieningen en niet voor de washokken en douches. Die blijven dus nog gesloten. De mogelijkheid om handen te wassen is er natuurlijk wel.

"Voor de bedrijven in Friesland is dit goed nieuws. We blijven natuurlijk contact houden met alle veiligheidsregio's om aan te tonen dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om veilig sanitaire faciliteiten aan te bieden", zo zegt Geert Dijks, directeur van HISWA-RECRON.