VIDEO: 'Anderhalve meter laat Friese horecabedrijven omvallen'

Schreuder was de zevende gast in de nieuwe variant van It Polytburo. In het programma praat presentator Eric Ennema in deze periode met gasten uit onder andere het bedrijfsleven, de politiek en de cultuur over de coronacrisis.

It Polytburo - Fryslân Moarn wordt vrijdag om 17.30 uur uitgezonden op Omrop Fryslân televisie. Daarna wordt het ieder uur opnieuw uitgezonden na Hea! en is het natuurlijk ook online terug te vinden.