Fietsersbond wil nieuw beleid om het fietsen veilig te houden

"Veel fietspaden zijn wat smal, te smal. Je kan erover nadenken om die onverplicht te maken, dat zijn wel meer fietspaden. Dan kunnen snellere fietsers, denk aan speed pedelecs en racefietsers, de mogelijkheid krijgen om op de rijbaan te fietsen. Dat moet dan wel in samenhang met een verlaging van de snelheid op de rijbaan", zegt Mourits.

Volgens Mourits kun je bijvoorbeeld ook tweerichtingsfietspaden omzetten naar eenrichtingspaden, als er aan de andere kant van de weg bijvoorbeeld ook al een fietspad is.

Urgent

Een verandering van het fietsbeleid is volgens Mourits nu heel urgent, omdat minder mensen met het openbaar vervoer reizen door het coronavirus. "Hoe ga je al die verplaatsingen opvangen? Niemand wil dat dat allemaal autoverplaatsingen worden, dus dan is de fiets een uitstekend alternatief. Deze week hoorden we Rutte zelf nog zeggen in de persconferentie dat kinderen wel tot 15 kilometer kunnen fietsen. Dat is een krachtig en machtig statement, maar daar moet je wel het een en ander voor gaan doen."

Het nieuwe fietsbeleid ligt nu bij het ministerie, maar uiteindelijk gaan de gemeenten daarover. Mourits hoopt dan ook dat het ministerie in gesprek zal gaan met de gemeenten, en dan moet er vooral gekeken worden naar Amsterdam en Rotterdam. "Mooi voorbeeld is Amsterdam. Het hele centrum wordt daar dertig kilometer per uur en de fietsers mogen op de rijbaan. Als dat in dit soort steden kan, dan moet dat ook zeker in de kleinere gemeenten en steden kunnen", zo zegt Mourits.