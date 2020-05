Pianist Wim te Groen speelt Ostinato live online voor betalend publiek

"Ik denk dat veel mensen in deze tijden van crisis wel een beetje Canto Ostinato kunnen gebruiken", zegt Te Groen. "Het is voor mij een manier om in deze tijd toch te kunnen optreden en voor het publiek een manier om live muziek te kunnen meemaken."

Interessant alternatief

Te Groen is de eerste die toegeeft dat een concert thuis bijwonen vanachter de laptop niet hetzelfde is als in de concertzaal. Maar zolang de zalen dicht zijn, is het wel een interessant alternatief, met extra mogelijkheden. "In de chatbox kan het publiek direct op het concert reageren. Dat is heel leuk. Bovendien kan ik zien of de mensen ook klappen na afloop." Te Groen heeft bovendien enige kunstenaars uitgenodigd om tijdens de muziek te tekenen en de kunstwerken te delen.

Naast de Canto Ostinato speelt Te Groen ook een aantal werken - ook eigen muziekstukken - die hij omschrijft als balfolk: muziek waar je op kunt volksdansen. Liefhebbers doen dat graag en kunnen, als ze dat willen, ook beelden delen met anderen die het concert volgen. "Ik vind dat zelf hartstikke leuk om te zien. Het is zo toch een manier om met elkaar een concert te beleven."