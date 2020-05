Ook kleinere pontjes varen weer: wel met maximaal vier personen per keer

Gemeente De Fryske Marren zegt het de komende dagen te regelen met de pontschippers. Op die manier moet er vanaf het hemelvaartweekend weer gevaren worden op de normale dienstregeling. Op de kleine pontjes is plaats voor maximaal vier personen. Dat zal met speciale vakken worden aangegeven, zodat er 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Ook in de wachtrij op de wal moet 1,5 meter afstand worden gehouden. De gemeente schrijft dat passagiers ook op een veilige manier kunnen betalen.

Ook in Zuidwest-Fryslân geldt vanaf 20 mei de zomerdienstregeling. Ook hier geldt: 1,5 meter afstand houden en maximaal vier personen aan boord. Gemeente Smallingerland liet weten dat vanaf maandag het pontje De Grietman weer zal varen: zeven dagen per week over de Wide Ie-Grietmansrak.