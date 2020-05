Organisatie noemt online conferentie Vonketon een succes

Vonketon is opgezet om met concrete plannen te komen voor een duurzame wereld na de coronacrisis. De deelnemers spraken hier online twee dagen lang over en moesten hun plan vrijdag in een video inleveren. Daar slaagden ze maar deels in. Verschillende deelnemers haalden de deadline voor de video niet. Zij konden hun plannen aan het publiek toelichten in een livestream op Youtube.

De deelnemers maakten hun plannen aan de hand van de 17 sociale ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Een aantal voorbeelden daarvan zijn het tegengaan van honger in de wereld, de aarde voorzien van duurzame energie en onderwijs voor iedereen. De deelnemers moesten dit uitwerken voor de noordelijke regio, de Blue Delta genaamd, en als het kon verder uitrollen naar een veel groter gebied.

Genderschijf van vijf

Concrete ideeën die vrijdag al bekend werden, zijn een app voor mensen die met het klimaat aan de gang willen en daar hulp bij zoeken, een zomerschool voor ouderen die niet veel onderwijs hebben gehad om hun kinderen beter te kunnen helpen bij het leren; en een genderschijf van vijf. Met dat laatste plan kunnen bedrijven toetsen of hun werknemersbestand wel divers genoeg is.