Man krijgt werkstraf voor het in brand steken van eigen auto bij Burgum

De verdachte was eerst op de Schoolstraat tegen een paaltje gereden. Hij wilde toen al zijn auto in brand steken, maar een aantal kinderen kon hem daar toen vanaf praten. Maar daarna reed de man naar de Burgumerdaam, waar hij zijn auto wel in brand stak.

De man had te maken met een terugval van het alcoholprobleem waar hij in het verleden mee worstelde. Volgens reclassering heeft hij zijn leven intussen weer op de rit. De man woont intussen niet meer in Burgum.