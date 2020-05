Fries trio jaar langer bij FC Twente, komst Casparij maakt kwartet

De contracten van Kalma en Van der Wal werden al eerder verlengd door de club uit Enschede. Deze week kwam daar ook die van Folkertsma bij.

De vrouwen van FC Twente eindigden het afgelopen jaar als derde in de eredivisie. Spits Kalma ging daarin door met waar ze een jaar eerder bij SC Heerenveen mee was geëindigd: doelpunten maken. Folkertsma ontbrak een deel van het seizoen door een knieblessure, datzelfde gold voor Van der Wal. In het laatste deel van het seizoen deden beide vrouwen wel weer mee.