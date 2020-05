Noordelijke gemeenten krijgen regie in woningbouw: ook compensatie Centrale As

Tot 2025 krijgen de gemeenten dus meet bevoegdheden om in te springen op vraag en aanbod. In de dorpskernen krijgen de gemeenten zelf de regie over het aantal woningen. Buiten de dorpskernen mag er alleen worden gebouwd als het binnen de dorpen niet meer mogelijk is en er wel behoefte is aan nieuwbouw. Ieder jaar moeder de voortgang van de proef worden geëvalueerd.

Daarnaast is er dus overeenstemming over de extra woningen als compensatie voor het aanleggen van de Centrale As. In Dantumadiel mogen er 115 woningen worden gebouwd en in Tytstjerksteradiel 150 woningen. Dat moet voor 2030 gebeuren. Eerder zijn in Dantumadeel als 35 woningen gebouwd die ook deel uitmaken van de compensatie.