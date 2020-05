PODCAST: 'De kegeljende rjochters'

De rillingen lopen je over de rug van deze spannende verhalen. 'Bonkerak' is een reeks van twintig volksverhalen die zijn bewerkt tot hoorspellen. Iedere week een nieuw volksverhaal uit Fryslân of daarbuiten. In deze zestiende Bonkerak kun je luisteren naar het verhaal 'De kegeljende rjochters'.