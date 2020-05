Sporters van de Week: Hester en Marrit Jasper

Marrit Jasper is nu vier jaar bezig in Duitsland. Eerst bij Suhl, daarna in Dresden en de laatste twee jaar in Aken. "Ik ken deze competitie nu wel. Het is tijd voor een andere uitdaging." Marrit kan echter nog niet vertellen welke club. "Die afspraak ligt er met mijn nieuwe club. Ik kan wel zeggen dat ik Duitsland verlaat. En dat het een niveau hoger is."

Jasper viel vlak voor het Olympisch kwalificatietoernooi af bij het Nederlandse team. Nederland plaatste zich niet voor de Spelen, maar Marrit hoopt wel dat ze straks weer geselecteerd wordt. "Het is even afwachten wat voor wedstrijden er komen. De Spelen zijn natuurlijk een jaar uitgesteld. De vraag is dan ook wat andere internationals gaan doen, wat het eerstvolgende belangrijke toernooi wordt. Het WK in 2022 is in Nederland. Daar wil ik natuurlijk wel graag bij zijn."