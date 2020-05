Nieuwe aanhouding in internationale drugszaak, andere verdachten langer vast

In de zaak werden begin maart zeven mensen aangehouden in Noord-Nederland. Er werden zeventien invallen gedaan, onder andere in Leeuwarden, Harlingen, Noardburgum en Westergeest. Sommige verdachten zijn lid van illegale motorclubs. Een Finse verdachte wordt ervan verdacht dat hij betrokken was bij de uitvoer van 86 kilo speed, witwassen en dat hij lid was van een criminele organisatie.

De aanhoudingen volgden nadat de politie honderd kilo aan de harddrug amfetamine had onderschept. Die partij heeft een straatwaarde van 700.000 euro in Finland. De amfetamine was onderweg naar Finland en werd voor de grens met Duitsland onderschept. Justitie had bij het onderzoek een criminele burgerinfiltrant ingezet.