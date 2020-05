NIOD doet onderzoek naar oorlogsverleden oud-burgemeester Lemmer

Maar hoe kan het dat die verhalen nu pas aan het licht komen? "Deze burgemeester is in functie gekomen nadat hij was veroordeeld en hij is ook nog opnieuw benoemd", volgens De Jong. "Er zijn eerder onderzoeken gedaan. De feiten die daarbij naar boven zijn gekomen, waren, voor zover bij ons bekend, ook de feiten waar toen op is gebaseerd het plein wel zijn naam te geven."

Naar die precieze feiten zal dus nu uitgebreid onderzoek worden gedaan. "Wij vragen het NIOD goed te kijken naar wat de achtergrond is en op welke manier dat eerder een rol heeft gespeeld. Als wij dat op een rijtje hebben, kunnen we er een beslissing over nemen. Het is voor een hoop mensen een uitermate gevoelig en vervelend onderwerp. Maar zorgvuldigheid staat voorop."