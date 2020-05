GGD: 1 nieuw sterfgeval, eerste sinds twee mei

In de Friese verpleeghuizen gaat het naar omstandigheden goed. De verpleeghuizen zijn al sinds half maart dicht voor visite. Deze week mochten de eerste verpleeghuizen in het land weer voorzichtig open. In Fryslân was dat het Talma Hûs in Feanwâlden.

De maatregelen in de verpleeghuizen lijken wel effect te hebben. In Fryslân is de afgelopen week maar één bewoner positief getest op het virus. "Je ziet wel dat de epidemie landelijk door de maatregelen afneemt, maar één is wel heel weinig. Dat is goed nieuws", zegt Everhard Hofstra van GGD Fryslân. Zowat iedereen met klachten wordt getest, dus de kans dat er meer zijn met het virus, is klein. Vorige week testen nog zeven bewoners van een verpleeghuizen positief.

Eerder testte de GGD alleen kwetsbare mensen en zorgmedewerkers. Dat is nu uitgebreid: sporttrainers, kappers, meesters en juffen enzovoort kunnen allemaal worden getest. "Er is nog niet eens zo heel veel extra getest en daar kwamen ook niet heel veel positieve tests uit. Daar kan ik op dit moment nog niet zo veel over zeggen. Dat is volgende week duidelijker."

Azc Sneek

Vorige week werd duidelijk dat in het azc van Sneek 28 bewoners positief getest zijn op het virus. Zij zijn met hun familie naar een opvang in Zoutkamp gebracht. "Of het virus daar nu helemaal weg is, is moeilijk te zeggen. Het kan zijn dat mensen het nu wel onder de leden hebben, maar dat ze geen klachten hebben." Voordeel daarbij is volgens Hofstra dat die mensen dan ook niet zo besmettelijk zijn. De GGD houdt die groep scherp in de gaten en zal uitgebreid testen.

Nu de cijfers met het aantal besmettingen en sterfgevallen lange tijd laag zijn, lijkt het misschien dat het virus bijna weg is. Maar we moeten er wel om denken, zeggen de epidemiologen van de GGD. Zolang er nog positieve tests zijn, is het virus er ook nog. Hofstra: "Je ziet dat de maatregelen goed hun werk doen, dus daar moeten we ons ook aan blijven houden."