Dag na de uitspraak over Cambuur: "Dit zal ik altijd meedragen"

Vorig jaar oktober al begon technisch manager Foeke Booy met de eredivisieplannen van Cambuur. "Al dat werk kan nu de prullenbak in", zo zegt hij. "Heel veel spelers vallen nu af, omdat ze geen eredivisie gaan spelen. En de middelen zijn beperkter geworden, vanwege corona en het niet-promoveren. Het gaat dubbelop."

"Dikke nederlaag"

Booy denkt dat hij wel even tijd nodig heeft om het gevoel van onrecht kwijt te raken. "Het is een grote teleurstelling dat we de allerbelangrijkste wedstrijd hebben moeten spelen in de rechtbank. We hebben dit seizoen bijna alles gewonnen, maar nu hebben we een dikke nederlaag geleden."