Nieuwbouwproject 'De Toekomst' bij Steggerda af; gemeente pakt gebied aan

De bebouwing van de voormalige locatie van de melkfabriek in Steggerda is in 2019 al afgerond, maar de openbare ruimte is nog niet klaar. Dit komt de uitstraling van de leefomgeving niet ten goede en zorgt voor overlast bij bewoners. Nu de gemeente Weststellingwerf de grond sinds kort in bezit heeft, wil die het gebied zo snel mogelijk veiliger en leefbaarder maken.