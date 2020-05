Helft van ouders heeft nu meer waardering voor leraren

De meeste ouders zeggen dat ze de lesstof goed genoeg beheersen om hun kinderen te begeleiden. 15 procent zegt zelfs dat ze in de toekomst nog steeds wel thuisonderwijs willen geven. "Dit is opvallend, aangezien de maatschappij geheel is ingericht op onderwijs binnen de muren van de school", zegt Erik de Swart, een van de onderzoekers.

Scholen en de overheid spreken hun zorgen wel eens uit over dat kinderen in het basisonderwijs achterstand oplopen door de thuislessen, maar twee derde van de ouders heeft die zorgen niet, geven ze in de enquête aan. Ouders die door de coronacrisis thuis waren, hebben minder zorgen dan ouders die buiten huis werken.

De ouders zijn ook tevreden over hoe scholen het thuisonderwijs hebben opgepakt. Ze geven de scholen daar een 8,1 voor. De docenten krijgen een 8,0.