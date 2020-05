Oerol komt met 'denkbeeldig eiland' als alternatief voor het festival

"We hopen op deze manier het eilandgevoel over te brengen", legt algemeen directeur van Oerol Siart Smit uit. "Dat kan vanuit huis of vanuit de duinpan." Elke dag is er een ander thema, zoals bouwen aan de toekomst, klimaat en de kracht van kunst.

Ook kunnen de digitale bezoekers aan Oerol elke dag weer een ander pop-up landschapskunstwerk zien van Marc van Vliet. "Naast de interactieve voorstellingen en live events zijn er ook doorlopende activiteiten on demand", vervolgt Smit. Dat betekent niet de hele tijd achter een scherm zitten. Bezoekers worden ook aan het werk gezet met opdrachten.

'Het Imaginaire Eiland'

De bezoeker kan zijn eigen dag indelen op het speciaal ontworpen digitale platform Het Imaginaire Eiland. De afsluiting van deze bijzondere variant van Oerol is een Zoomdisco aan het strand. In principe is het digitale festival gratis, maar de organisatie vraagt wel om een vrijwillige bijdrage. "Mensen kunnen een fanbandje kopen'', zegt Smit.

Net als ieder jaar is ook Opium TV op Terschelling. Ook al gaat Oerol niet door in de oorspronkelijke vorm, ze maken wel uitzendingen vanaf het eiland met verschillende makers en kunstenaars, zoals Typhoon, Paulien Cornelisse en Jeangu Macrooy.