Jongeren op zoek naar een toekomst met hulp van 'Zoek het uit'

Mertens is zo'n jongere die is gestopt met haar opleiding. Het was precies wat ze zocht. Toen ze thuis zat, kwam ze met hulp van een 'overstapcoach' van de gemeente in aanraking met dit project. "Ik was aan het bedenken wat ik wilde doen met mijn leven. Wat wil ik nou? Welke opleiding wil ik gaan doen? Dit was voor mij wel een mooie opstap om daar goed over na te gaan denken."

Ook voor bedrijven interessant

Wietske de Koe is projectleider bij MDT: "Als je meedoet, ben je 24 uur per week, zes maanden lang bezig met een groep en jeugdcoaches om te experimenteren, te ontdekken, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst."

Het is volgens De Koe een mooie manier om te ontdekken waar je talenten liggen. Ook voor bedrijven kan het volgens haar interessant zijn. Ondernemers en organisaties kunnen op deze manier jong talent aan zich binden, aan hun bedrijf en vakgebied. Door het coronavirus is de werkwijze wel veranderd. De eerste groep is begonnen aan het begin van het coronavirus.

De tweede is net van start gegaan en heeft nu een aangepast programma. Het programma is tot de zomervakantie helemaal anders. Het contact vindt online plaats, ze hebben twee keer per week een bijeenkomst door te videobellen. Ook de workshops zijn online.

Vrijuit snuffelen

Wethouder Gerben Wiersma van de gemeente Dantumadiel ziet de meerwaarde van dit soort trajecten: "Het gaat niet alleen om geld verdienen. Maar de jongeren zien ook wat er meer speelt in hun omgeving. Denk dan bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk. Het mooie is dat ze hier leren hoe ze hun talent kunnen inzetten voor de samenleving." Wiersma, die een van de initiatiefnemers is, ziet het liefst dat alle jongeren aan zo'n traject meedoen: "Ja, want zo kun je vrijuit snuffelen aan alles wat er is."

Voor Amber Mertens heeft het al iets opgeleverd. "Ik ben nu bezig met mijn toekomst. Met welke opleiding ik na de vakantie wil gaan beginnen. En wat nog leuker is dat ik dingen heb geleerd die ik anders nooit geleerd zou hebben."

Voor alle Friese jeugd

Het traject 'Zoek het uit' is onderdeel van een landelijke proef. Op meerdere plekken in het land wordt bekeken wat het beste werkt. De meeste van dit soort maatschappelijke diensttijdtrajecten zijn gebonden aan gemeenten, maar deze niet, zegt De Koe: "Jongeren uit de hele provincie kunnen hieraan meedoen. Dat is wat het traject zo uniek maakt."

Aan het traject doen tal van organisaties mee. Dat zijn onder andere de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Waadhoeke, welzijnsorganisaties Het Bolwerk Dokkum, De Skûle Frjentsjer, Timpaan Welzijn en ROC Friese Poort. Aanmelden voor de tweede groep kan nog tot en met dinsdag 19 mei door te mailen naar zoekhetuit@mdt.frl.