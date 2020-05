LIVEBLOG: Eén stergeval en twee positieve tests; Profronde Surhuisterveen afgelast

Der lizze yn de Fryske sikehûzen noch trije minsken mei it coronafirus op de intensive care. Dêrneist lizze sechtjin pasjinten mei it firus op in gewoane ferpleechôfdieling. Dy sifers rinne de lêste dagen flink werom. Op it hichtepunt fan de coronakrisis leine der mear as hûnderttweintich minsken yn de Fryske sikehûzen mei ferskynsels fan it firus. Yn de noardlike sikehûzen mei elkoar binne no 65 coronapasjinten opnaam.

Er liggen in de Friese ziekenhuizen nog drie mensen met het coronavirus op de intensive care. Daarnaast liggen zestien patiënten met het virus op een gewone verpleegafdeling. Die cijfers lopen de laatste dagen flink terug. Op het hoogtepunt van de coronacrisis lagen er meer dan 120 mensen in de Friese ziekenhuizen met verschijnselen van het virus. In de noordelijke ziekenhuizen met elkaar zijn nu 65 coronapatiënten opgenomen.