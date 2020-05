LIVEBLOG: Eén sterfgeval en twee positieve tests; drie Friezen op IC

De 'Agrarische Dagen' yn Frjentsjer binne definityf skrast foar dit jier, dat hat it bestjoer woansdei besletten. It stichtingsbestjoer sjocht gjin kâns om it stedsfeest te hâlden as der 1,5 meter ôfstân hâlden wurde moat. "Het programma was voor 90 procent rond, maar dat kunnen we ook prima bewaren voor volgend jaar. Er zit niets anders op dan de Agrarische Dagen dit jaar te annuleren, hoe verschrikkelijk spijtig ook," skriuwt foarsitter Jessica Bosch. Takom jier moat it evenemint as it wer kin tusken 15 en 19 septimber hâlden wurde.

De 'Agrarische Dagen' in Franeker zijn definitief geschrapt voor dit jaar, dat heeft het bestuur woensdag besloten. Het stichtingsbestuur ziet geen kans om het stadsfeest te houden als er 1,5 meter afstand gehouden moeten worden. "Het programma was voor 90 procent rond, maar dat kunnen we ook prima bewaren voor volgend jaar. Er zit niets anders op dan de Agrarische Dagen dit jaar te annuleren, hoe verschrikkelijk spijtig ook", schrijft voorzitter Jessica Bosch