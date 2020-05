LIVEBLOG: 'Cambuur en De Graafschap moeten in beroep'

Advocaat Cor Hellingman, gespecialiseerd in sportrecht, adviseert SC Cambuur en De Graafschap om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter in het kort geding. De rechter zei donderdag dat de KNVB de procedure goed heeft gevolgd en dat Cambuur en De Graafschap niet promoveren.

Hellingman zegt tegen de NOS dat de clubs eventueel in bodemprocedure moeten aanspannen. "Het was een voorspelbaar vonnis, maar wel met wat rare argumentatie. Beetje zigzaggend. De rechter spreekt van een peiling onder de clubs door de KNVB, maar het was geen stemming. Een peiling wekt echter de verwachting dat je er iets mee gaat doen. Zestien voorstemmers voor de promotiedegradatieregeling is dan een duidelijk signaal", zegt Hellingman.

Olfers: kansloos

Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht, denkt dat beide clubs kansloos zouden zijn. "Als er wel sprake was geweest van een stemming hadden de clubs veel meer kans gehad, maar de rechter zegt duidelijk dat het een peiling was en geen stemming. De rechter is alles afgegaan, heeft alle argumenten nadrukkelijk gewogen."