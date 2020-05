College Smallingerland wil een pilot met bodycams voor handhavers

Volgens het college hebben de handhavers de extra middelen nodig om hun taken uit te voeren en om de veiligheid te garanderen. Het college schrijft: "De maatschappij verandert. Recente gebeurtenissen laten zien dat zowel verbaal als fysiek geweld 'normaal' begint te worden. Het dragen en gebruiken van steekwapens wordt door de jeugd niet verafschuwd. De politie trekt zich steeds meer terug op haar kerntaken, daardoor krijgen de handhavers steeds meer taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Zij komen daarmee ook meer in contact met 'agressie', zowel verbaal als fysiek."

Minder escalatie

De camera's moeten niet alleen het gevoel van veiligheid versterken voor de boa's maar het moet er ook voor zorgen dat situaties minder gauw escaleren. In andere gemeenten bleek al dat conflicten met burgers minder uit de hand lopen als er bodycams worden gedragen.

Voor de pilot met de bodycams, de handboeien en het fouilleren is een extern bedrijf gevraagd om mee te werken, dat is Bureau Veiligheid & Handhaving. De maatregelen zouden meer dan 10.000 euro moeten kosten.