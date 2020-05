Volkstuinvereniging Lemmer wil met Facebookpagina leden zoeken

"De meesten zijn wel blij dat we dat taken oppakken. Er zijn nog 19 percelen beschikbaar en we hopen met de oproep op Facebook er nog altijd leden bij te krijgen", zegt secretaris Jessica Schouten. De 74-jarige volkstuinvereniging in Lemmer valt officieel onder Rutten in de Noordoostpolder, maar het zijn toch vooral inwoners van Lemmer die gebruik maken van de mogelijkheid om de tuin in te gaan.

Het bestuur ziet dat er veel meer mensen rondlopen sinds de coronacrisis. "Mensen vinden het in deze coronatijd prettig om even veilig in de buitenlucht te kunnen zijn. Wij merken echt dat de belangstelling groter is", zegt complexbeheerder Henk Jan de Hoop.