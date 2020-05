De wol van Buurvrouw Durkje krijgt een bijzondere bestemming

De schapenwol is het restproduct van kaasmakerij Buurvrouw Durkje in Vegelinsoord. De schapen zelf houden het gras op Ecopark De Wierde van afvalverwerker Omrin kort en zorgen zo ook voor biodiversiteit.

Beide partijen hebben de wol van 24 schapen aan kunstenaar Claudy Jongstra overhandigd. Ze is daar blij mee. "We vinden het stimuleren van de biodiversiteit belangrijk door het regionaliseren van de productieprocessen in Friesland en upcycling in de kunst." Mensen moeten zich bewust worden van de kwaliteitsproducten in de regio, vindt ze. Het is ook milieuvriendelijker om producten uit de buurt te gebruiken.