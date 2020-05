Teleurstelling is groot bij Cambuurfans: "Het voelt heel onrechtvaardig"

"De regelementen zullen misschien zo zijn, maar het voelt heel onrechtvaardig", zegt een van de fans in 't Hertsje. "Vooral als je kijkt naar de landen om ons heen. De KNVB wordt er niet betrouwbaarder op."

Voorzitter van de Kern van Cambuur Kees Elzinga was verbaasd na de uitspraak: "De rechter heeft geoordeeld, persoonlijk voelt het onrechtvaardig. Ik had dit niet zien aankomen, en zeker niet met die snelheid. In tien minuten tijd werd alles van tafel geveegd."

De club kreeg veel bijval de afgelopen dagen. Uit het hele land waren positieve geluiden te horen over de Leeuwarders. Mensen gunden het Cambuur om te promoveren. Maar het verandert niets aan de situatie. "Als de rechter het zo zegt dan heeft de KNVB gelijk, maar het is zuur. We hadden het zo verdiend om door te gaan. Balen als een stekker!"